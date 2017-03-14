Сын Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

Вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации стал Алексей Рогозин — сын вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Как сообщили в ОАК, Алексей Рогозин будет отвечать за консолидацию управления авиационными предприятиями и, прежде всего, работать над поставками транспортников Минобороны и органам исполнительной власти.

Ранее Рогозин-младший курировал авиационные предприятия в оборонном ведомстве. По данным РБК, он занимал в Минобороны должность замглавы департамента имущества.