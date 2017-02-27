Сын Сергея Иванова возглавит «Алросу», которая добывает почти все российские алмазы
Кандидатом на пост президента «Алросы» стал вице-президент Сбербанка Сергей Иванов — сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова. Об этом объявил вице-премьер правительства Юрий Трутнев.
Андрей Жарков, который сейчас возглавляет предприятие, написал заявление об отставке. Решение о новом президенте будет принято на ближайшем заседании наблюдательного совета.
По информации источников «Интерфакса», Жарков ушел из «Алросы» из-за разногласий с главой Минфина Антоном Силуановым, который возглавляет наблюдательный совет. Так, Жарков голосовал против сокращения долгосрочных вложений компании, назвав эту меру «неоправданной». Контракт Жаркова истекал в 2018 году.
Сергей Иванов-младший перешел в Сбербанк в 2016 году. До этого он в течение пяти лет возглавлял страховую компанию СОГАЗ. После окончания МГИМО в 2002 году Иванов-младший также работал в «Газпроме» и Газпромбанке.
«Алроса» — главная алмазодобывающая компания России. Она добывает 95 процентов всех алмазов страны или четверть всех мировых запасов.