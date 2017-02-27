Сын Сергея Иванова возглавит «Алросу», которая добывает почти все российские алмазы

Кандидатом на пост президента «Алросы» стал вице-президент Сбербанка Сергей Иванов — сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова. Об этом объявил вице-премьер правительства Юрий Трутнев.

Андрей Жарков, который сейчас возглавляет предприятие, написал заявление об отставке. Решение о новом президенте будет принято на ближайшем заседании наблюдательного совета.

По информации источников «Интерфакса», Жарков ушел из «Алросы» из-за разногласий с главой Минфина Антоном Силуановым, который возглавляет наблюдательный совет. Так, Жарков голосовал против сокращения долгосрочных вложений компании, назвав эту меру «неоправданной». Контракт Жаркова истекал в 2018 году.