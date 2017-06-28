Мэрия Москвы поручила спроектировать дома по 9, 17 и 25 этажей для программы реновации

Московское Управление гражданского строительства (УГС) поручило домостроительным комбинатам разработать техническое задание на дома высотой 9, 17 и 25 этажей для переселения москвичей в рамках программы реновации. Об этом со ссылкой на источники на рынке недвижимости и в мэрии пишет «Коммерсант». При этом в самом УГС заявили, что никаких запросов не направляли.

От комбинатов, по информации издания, требуется подготовить план типового этажа, поскольку пока на рынке нет примеров домов, которые нужны для программы реновации.

Предполагается, что в новых домах будут квартиры следующих размеров:

однокомнатные — от 37,5 до 42,5 квадратного метра;

двухкомнатные — от 47,5 до 65 квадратных метров;

трехкомнатные — от 58 до 94 квадратных метров.

Источник «Коммерсанта» в мэрии предположил, что на разработку проектов потребуется не меньше полугода.