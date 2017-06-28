Мэрия Москвы поручила спроектировать дома по 9, 17 и 25 этажей для программы реновации
Московское Управление гражданского строительства (УГС) поручило домостроительным комбинатам разработать техническое задание на дома высотой 9, 17 и 25 этажей для переселения москвичей в рамках программы реновации. Об этом со ссылкой на источники на рынке недвижимости и в мэрии пишет «Коммерсант». При этом в самом УГС заявили, что никаких запросов не направляли.
От комбинатов, по информации издания, требуется подготовить план типового этажа, поскольку пока на рынке нет примеров домов, которые нужны для программы реновации.
Предполагается, что в новых домах будут квартиры следующих размеров:
- однокомнатные — от 37,5 до 42,5 квадратного метра;
- двухкомнатные — от 47,5 до 65 квадратных метров;
- трехкомнатные — от 58 до 94 квадратных метров.
Источник «Коммерсанта» в мэрии предположил, что на разработку проектов потребуется не меньше полугода.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что по программе реновации жильцов будут переселять в дома от 6 до 14 этажей. Но затем заместитель Собянина Марат Хуснуллин сказал, что в отдельных случаях новостройки будут выше 20 этажей.
Всего по программе реновации планируют расселить и снести более 4 тысяч домов. По оценкам Собянина, из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек. Мэрия утверждает, что это не усугубит транспортную ситуацию в городе.