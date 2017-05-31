«Может, будет выше 20 этажей». В мэрии Москвы опровергли слова Собянина об отказе от «небоскребов» на месте пятиэтажек

Жителей сносимых домов в Москве могут расселять в новостройки высотой более 20 этажей. Об этом рассказал заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

«В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», — пояснил чиновник, заметив, что высотки будут строить в районах с плотной застройкой. В некоторых случаях, по словам Хуснуллина, жителей переселят в пяти-шестиэтажные дома.

Заявление Хуснуллина противоречит обещаниям мэра Сергея Собянина, который заявлял, что для переселения будут строить «не какие-то небоскребы», а дома высотой от 6 до 14 этажей. При этом слова Собянина никак не были оформлены документально в городском законе о гарантиях жильцам сносимых домов.