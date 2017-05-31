«Может, будет выше 20 этажей». В мэрии Москвы опровергли слова Собянина об отказе от «небоскребов» на месте пятиэтажек

РИА Новости
07:51, 31 мая 2017
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Жителей сносимых домов в Москве могут расселять в новостройки высотой более 20 этажей. Об этом рассказал заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

«В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», — пояснил чиновник, заметив, что высотки будут строить в районах с плотной застройкой. В некоторых случаях, по словам Хуснуллина, жителей переселят в пяти-шестиэтажные дома.

Заявление Хуснуллина противоречит обещаниям мэра Сергея Собянина, который заявлял, что для переселения будут строить «не какие-то небоскребы», а дома высотой от 6 до 14 этажей. При этом слова Собянина никак не были оформлены документально в городском законе о гарантиях жильцам сносимых домов.

Власти Москвы планируют снести более 4 тысяч домов, которые, по заявлению мэрии, в скором времени могут стать аварийными. Собственники квартир в домах, которые попали в предварительный список на снос, могут проголосовать против расселения. Чтобы дом исключили из списка, против должны выступить более трети квартир.
Для массового сноса домов мэрия Москвы предложила внести поправки в федеральные законы. В первом чтении была принята редакция, которая лишала собственников квартир права оспаривать снос в суде. Ко второму чтению эту норму пообещали исключить.

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