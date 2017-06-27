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В Telegram для Android появилась возможность рассылать настройки для обхода блокировок

Telegram Beta Blog
08:21, 27 июня 2017
Требует подтверждения

В предварительной (бета) версии Telegram для Android появилась возможность делиться с друзьями и в публичных каналах настройками прокси, которые используются в том числе для обхода блокировок. Ссылка на новую версию приложения появилась в неофициальном канале Telegram Beta, где и ранее публиковали предварительные релизы.

Теперь в приложении можно будет не просто настроить прокси-сервер, но и выложить эти настройки ссылкой. Тем, кто откроет такую ссылку, предложат сохранить настройки на своем устройстве.

Появится ли такая же функция в версии для iOS, неизвестно. Там пока в принципе нет возможности настраивать прокси-сервер.

В версиях телеграма для настольных компьютеров также существует возможность настроить прокси-сервер.

Возможность делиться настройками появилась в Telegram на фоне требования российских властей официально зарегистрировать сервис в России. Создатель телеграма Павел Дуров уже отказался это делать, из-за чего сервис могут заблокировать.

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