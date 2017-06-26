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Дуров: чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет

Павел Дуров
05:27, 26 июня 2017
Надежный источник

Продолжение

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в «незнании того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

Так Дуров прокомментировал требование Жарова зарегистрировать Telegram в России, после чего от сервиса потребуется передать спецслужбам ключи для расшифровки личных сообщений пользователей.

Дуров напомнил, что Telegram хоть и был «пионером» технологии «секретных чатов», но сейчас такую услугу предоставляют и более популярные в России WhatsApp и Viber, а также стандартный мессенджер Apple iMessage и Facebook Messenger.

По мнению Дурова, возможная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров: они просто перейдут на другие мессенджеры или будут использовать VPN.

Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.

Павел Дуров
23 июня глава Роскомнадзора открыто обратился к Дурову с требованием зарегистрировать Telegram в России для выполнения российских законов о хранении и расшифровке переписки. Дуров в ответ напомнил, что к другим популярным в России мессенджерам такие претензии не предъявляют.
26 июня ФСБ объявила, что Telegram использовали для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле.

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