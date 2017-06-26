Дуров: чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в «незнании того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

Так Дуров прокомментировал требование Жарова зарегистрировать Telegram в России, после чего от сервиса потребуется передать спецслужбам ключи для расшифровки личных сообщений пользователей.

Дуров напомнил, что Telegram хоть и был «пионером» технологии , но сейчас такую услугу предоставляют и более популярные в России WhatsApp и Viber, а также стандартный мессенджер Apple iMessage и Facebook Messenger.

По мнению Дурова, возможная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров: они просто перейдут на другие мессенджеры или будут использовать VPN.