Активисты ФБК пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор и Минкомсвязи из-за «дыры» в реестре блокировок

Активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали жалобу в Следственный комитет на чиновников Минкомсвязи и Роскомнадзора, обвинив их в сокрытии информации о «дыре» в реестре блокировок, пишут «Ведомости».

В СК обратились Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев. Литреева и Здольникова, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, Роскомнадзор подозревает в использовании «дыры„в реестре.

В обращении в СК активисты утверждают, что в Минкомсвязи и Роскомнадзоре знали об уязвимости более двух месяцев, но не совершили необходимых действий. „Дыра“ в реестре, по их данным, обсуждалась на ведомственных совещаниях еще в марте. Поведение чиновников, считают они, можно квалифицировать как халатность (ст. 293 УК РФ).

Кроме того, указывают авторы обращения, действия чиновников могут подпадать под статьи 285 („Злоупотребление должностными полномочиями“) и 306 („Заведомо ложны донос“) Уголовного кодекса РФ.

Руководство Роскомнадзора, попросив МВД проверить возможную причастность Литреева и Здольникова к использованию „дыры“ в реестре, уклонилось от ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Само обращение Роскомнадзора в МВД они считают ложным доносом.