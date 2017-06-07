Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, которые нельзя блокировать. Зачем?

Да, но в этот раз речь идет не про обычные блокировки, которые находятся в ведении Роскомнадзора. 1 июня ведомство запретило провайдерам блокировать три IP-адреса, принадлежащих «Яндексу» и «ВКонтакте». А еще через неделю управление Роскомнадзора по Владимирской области отправило провайдерам перечень из 2196 доменов и связанных с ними IP-адресов — ведомство просит не ограничивать доступ к ресурсам из этого «белого списка» (так их называют по аналогии с черным списком сайтов, предназначенных для блокировок). Письмо управления и список опубликовал в своем телеграм-канале IT-консультант Владислав Здольников. Неизвестно, направляли ли аналогичные списки провайдерам другие управления Роскомнадзора.