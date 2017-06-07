Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, которые нельзя блокировать. Зачем?
1
Стойте. Ведь Роскомнадзор обычно все блокирует!
Да, но в этот раз речь идет не про обычные блокировки, которые находятся в ведении Роскомнадзора. 1 июня ведомство запретило провайдерам блокировать три IP-адреса, принадлежащих «Яндексу» и «ВКонтакте». А еще через неделю управление Роскомнадзора по Владимирской области отправило провайдерам перечень из 2196 доменов и связанных с ними IP-адресов — ведомство просит не ограничивать доступ к ресурсам из этого «белого списка» (так их называют по аналогии с черным списком сайтов, предназначенных для блокировок). Письмо управления и список опубликовал в своем телеграм-канале IT-консультант Владислав Здольников. Неизвестно, направляли ли аналогичные списки провайдерам другие управления Роскомнадзора.
2
И какие сайты вошли в этот «белый список»?
В основном там государственные сайты федерального и регионального уровня (например, сайты президента и правительства РФ, сайт губернатора и правительства Пермского края). Еще туда включили Google, «Яндекс» и Mail.ru, YouTube и Github, крупнейшие российские и иностранные соцсети — Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и Instagram. По какому критерию отбирались сайты в этот список — неизвестно. Например, СМИ там представлены только «Российской газетой» и «Парламентской газетой» и сайтом «Лента.ру».
3
А разве провайдеры блокируют сайты из этого «белого списка»?
Очень редко. Даже когда отдельные страницы крупнейших интернет-компаний попадают в единый реестр запрещенной информации, до реальной блокировки сайтов дело обычно не доходит. Такие сайты могут быть заблокированы по ошибке. Причем ошибка эта может быть преднамеренной — спровоцированной владельцем сайта, попавшего в черный список.
4
Как это происходит?
Сайт из черного списка можно попытаться связать с чужими сайтами. Работает это следующим образом: владелец сайта прописывает чужие IP-адреса и домены в записях DNS для своего домена, а провайдер автоматически начинает их блокировать без дополнительной проверки. В результате клиенты провайдера не могут зайти на «Яндекс» или «ВКонтакте».
6
И «белый список» решает эту проблему?
Нет. Он позволяет защитить только ограниченный перечень сайтов. Любой сайт, который не вошел в «белый список», можно попытаться заблокировать, связав его с запрещенным.
7
И что с этим собирается делать Роскомнадзор?
Роскомнадзор хочет изменить всю систему блокировок, потому что сейчас каждый провайдер сам решает, как ему выполнять требования об ограничении доступа к сайтам. Ведомство рассчитывает получить новые полномочия, которые позволят ему самостоятельно определять способ блокировки запрещенных материалов в каждом конкретном случае.