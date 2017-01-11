Госдума приняла в основном чтении штрафы для провайдеров за отказ блокировать запрещенные сайты

РИА Новости
09:30, 11 января 2017
Надежный источник

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, устанавливающий ответственность операторов связи за доступ к сайтам, содержащим запрещенную в России информацию. 

Документ предусматривает введение штрафов для провайдеров, отказывающихся блокировать сайты с запрещенной информацией.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 10 тысяч до 30 тысяч, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Такие же штрафы в проекте закона предусмотрены для операторов, не возобновивших доступ к сайтам, исключенным из реестра запрещенных.

Законопроект дополняет федеральный Кодекс об административных правонарушениях статьей 13.32, которая вводит ответственность за неисполнение интернет-оператором обязанности ограничить или возобновить доступ к информации согласно предписаниям Роскомнадзора.

РИА Новости
Законопроект, устанавливающий ответственность провайдеров за предоставление доступа к запрещенным в РФ сайтам, был разработан Минкомсвязи в 2015 году. В июне 2016 года документ был одобрен правительством и рекомендован для внесения на рассмотрение Госдумы.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться