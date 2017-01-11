Госдума приняла в основном чтении штрафы для провайдеров за отказ блокировать запрещенные сайты

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, устанавливающий ответственность операторов связи за доступ к сайтам, содержащим запрещенную в России информацию.

Документ предусматривает введение штрафов для провайдеров, отказывающихся блокировать сайты с запрещенной информацией.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 10 тысяч до 30 тысяч, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Такие же штрафы в проекте закона предусмотрены для операторов, не возобновивших доступ к сайтам, исключенным из реестра запрещенных.