Чтобы окупить массовый снос домов, мэрия Москвы продаст половину построенных квартир

Ведомости
06:18, 14 июня 2017
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Мэрия Москвы планирует продать на рынке половину жилья, построенного в рамках программы массового сноса домов. Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный представитель городского правительства.

По словам собеседника газеты, всего для расселения сносимых домов нужно будет построить 17-18 миллионов квадратных метров жилья. Еще 15 миллионов квадратных метров нужно будет продать, чтобы окупить затраты. В общей сложности стоимость программы оценивают в 3 триллиона рублей.

Власти исходят из того, что себестоимость строительства одного квадратного метра составляет не более 80 тысяч рублей, а цена на рынке — 140 тысяч. В результате мэрия планирует за 15 лет вернуть почти все инвестиции в программу.

При этом источник в мэрии признал, что плотность застройки будет выше, чем средняя для кварталов сносимых пятиэтажек (9 тысяч квадратных метров жилья на гектар). Но она не превысит средней плотности по генплану — 25 тысяч квадратных метров на гектар.

В рамках программы реновации мэрия Москвы запланировала к сносу более 4,5 тысячи домов. До 15 июня собственники квартир в них могут проголосовать за или против участия в программе. Если более трети квартир в доме выступят против, дом исключат из списка на снос.
Представители мэрии неоднократно меняли свою позицию по плотности застройки на месте снесенных домов. Так, мэр Сергей Собянин говорил, что высота новых домов не превысит 14 этажей, но затем его заместитель Марат Хуснуллин сказал, что возможно строительство домов выше 20 этажей.
Собянин также заявлял, что из-за строительства новых домов население Москвы может вырасти на полмиллиона человек.

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