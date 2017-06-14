Чтобы окупить массовый снос домов, мэрия Москвы продаст половину построенных квартир

Мэрия Москвы планирует продать на рынке половину жилья, построенного в рамках программы массового сноса домов. Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный представитель городского правительства.

По словам собеседника газеты, всего для расселения сносимых домов нужно будет построить 17-18 миллионов квадратных метров жилья. Еще 15 миллионов квадратных метров нужно будет продать, чтобы окупить затраты. В общей сложности стоимость программы оценивают в 3 триллиона рублей.

Власти исходят из того, что себестоимость строительства одного квадратного метра составляет не более 80 тысяч рублей, а цена на рынке — 140 тысяч. В результате мэрия планирует за 15 лет вернуть почти все инвестиции в программу.

При этом источник в мэрии признал, что плотность застройки будет выше, чем средняя для кварталов сносимых пятиэтажек (9 тысяч квадратных метров жилья на гектар). Но она не превысит средней плотности по генплану — 25 тысяч квадратных метров на гектар.