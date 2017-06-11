Навальный отказался от согласованного митинга на проспекте Сахарова. И перенес акцию на Тверскую
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отказался проводить митинг на проспекте Сахарова в Москве, который уже был согласован с мэрией. Он обвинил власти в давлении на подрядчиков — все они отказались устанавливать сцену под различными предлогами.
Навальный призвал сторонников выходить на Тверскую улицу. Она будет перекрыта от Пушкинской до Охотного ряда в честь Дня России. Там пройдет фестиваль «Времена и эпохи».
В Санкт-Петербурге акцию против коррупции решили провести на Марсовом поле.
Тверская идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть. Мирная акция под российскими флагами в день России.