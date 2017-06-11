Навальный отказался от согласованного митинга на проспекте Сахарова. И перенес акцию на Тверскую

Навальный
19:33, 11 июня 2017
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Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отказался проводить митинг на проспекте Сахарова в Москве, который уже был согласован с мэрией. Он обвинил власти в давлении на подрядчиков — все они отказались устанавливать сцену под различными предлогами.

Навальный призвал сторонников выходить на Тверскую улицу. Она будет перекрыта от Пушкинской до Охотного ряда в честь Дня России. Там пройдет фестиваль «Времена и эпохи».

В Санкт-Петербурге акцию против коррупции решили провести на Марсовом поле.

Тверская идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть. Мирная акция под российскими флагами в день России.

Навальный
12 июня в городах России пройдут акции протеста против коррупции. Такие же, что проходили 26 марта по всей стране.
В Москве Навальный изначально подал заявку на проведение шествия по Тверской, но власти отказали, сославшись на праздничные мероприятия в честь Дня России. В итоге Навальный согласился на митинг на проспекте Сахарова. О договоренности стало известно 7 июня.

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