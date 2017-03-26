Что делать, если вашего друга задержали на митинге? Как его найти в ОВД и кому звонить за помощью?

26 марта в десятках городов России прошли митинги против коррупции. В некоторых городах акции не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями. По данным ОВД-Инфо, только в Москве задержано не менее 933 человек, среди них много подростков. «Медуза» расспросила участника ОВД-Инфо Григория Охотина о том, что делать, если вашего родственника или знакомого задержали.

Для начала необходимо узнать, в какое ОВД доставили вашего знакомого или родственника. Обычно списки задержанных публикуют на сайте ОВД-Инфо, но в данный момент такая информация не публикуется в связи с DDoS-атакой на сайт организации (список отделений, в которые отвезли граждан после московской антикоррупционной акции, можно посмотреть здесь). Однако более точную информацию в ОВД-Инфо могут предоставить по телефону. Номера горячей линии: 8 800 707-05-28, 8 495 374-66-75.

Задержанного могут оставить в ОВД на ночь — это зависит от того, какую статью ему вменяют. Как правило, сейчас это статья 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В таком случае задержанного оформляют и отпускают. Но если вменяют какую-то другую статью, например, 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), то задержанного традиционно оставляют на ночь.

По закону полиция имеет право задержать человека на 48 часов по статьям, которые подразумевают административный арест (это могут быть и 19.3, и 20.2). Это зависит от ряда обстоятельств — как и от поведения полиции, так и от того, успевают ли в отделении оформить протокол за три часа. Если этого сделать не успевают по какой-либо причине, арест продлевают до 48 часов. В основном задержанным на митингах вменяют одну из этих двух статей, но бывает и так, что обе сразу.

Задержанным можно передавать воду, еду или теплую одежду, но опять-таки это зависит от успеха в каждом конкретном отделении полиции. Но ехать в ОВД в любом случае имеет смысл. Кроме этого задержанным можно привезти пенки, чтобы им было на чем спать. Дело в том, что в отделениях нет нормальных условий для ночевки и содержания большого количества задержанных. В частности, в Москве минимум 933 задержанных и большинство из них, по всей видимости, пока не отпустили. По закону им должны предоставить спальное место, чистое белье и горячее питание. Но этого не происходит, поэтому люди могут ночевать, например, в актовых залах, в том числе на полу.

Можно попытаться добиться, чтобы задержанного не оставляли на ночь, но это опять же зависит от желания полицейских и от успеха юриста на месте. Поэтому юриста привлекать нужно — именно он может добиться, чтобы человека отпустили.

Подростков, по-видимому, действительно задержано много, хотя точной статистики в данный момент нет. По закону, если задержан подросток, то сотрудники полиции не могут отпустить его до приезда родителей. Поэтому родителям надо ехать в ОВД, где находится их ребенок — после этого подростков чаще всего отпускают. Впрочем, ОВД-Инфо подтверждает информацию о том, что в отделении «Хамовники» сейчас находятся пять несовершеннолетних, которых уже несколько часов держат в автозаке.

Также известно, что в ряде ОВД задержанных допрашивают сотрудники Следственного комитета в связи с делом о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным ОВД-Инфо, все допрошенные в данный момент проходят по делу как свидетели.