Пятерых подростков заперли в автозаке у ОВД «Хамовники»

Meduza
20:49, 26 марта 2017
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Обновление. По последней информации, после более чем четырех часов после задержания подростков выпустили из автозака и отвели в ОВД.

Пятерых несовершеннолетних, задержанных во время массовой акции в Москве, более четырех часов держат в автозаке около ОВД «Хамовники». Об этом «Медузе» рассказала журналистка «Новых Известий» Наталья Сейбиль. Ей удалось поговорить со студентом Московской консерватории Даниилом Пильченом, который находится в том же автозаке. По словам журналистки, задержанных даже не отпускают в туалет.

«Медузе» не удалось оперативно связаться с Пильченом.

Ранее стало известно, что задержанных в Москве допрашивают сотрудники Следственного комитета. Главное следственное управление СК  занялось уголовным делом о нападении на сотрудника полиции, пострадавшего во время протестной акции. Собираются ли следователи СК допрашивать несовершеннолетних, достоверно не известно.

По данным «ОВД-Инфо», во время акции против коррупции в Москве были задержаны более 900 человек. Часть из них отпустили из ОВД после составления административных протоколов, часть еще остаются в отделах полиции. В большинстве случаев задержанных обвиняют в нарушении порядка проведения митингов и неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.

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