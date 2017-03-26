Допросами задержанных в Москве занялись сотрудники Следственного комитета

Задержанных во время акции против коррупции в Москве допрашивают сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов. Одна из задержанных Александра Архипова также рассказала, что в отдел полиции, где она находится, едут сотрудники СК.

Ранее стало известно, что Главное следственное управление СК занялось расследованием уголовного дела о нападении на сотрудника полиции во время акции в Москве. Дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Во время акции, по данным СК, полицейскому нанесли несколько ударов по голове.