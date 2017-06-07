Мэрия Москвы согласовала антикоррупционный митинг 12 июня на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала проведение 12 июня шествия и митинга против коррупции, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Снимок документа о согласовании опубликовал глава его федерального штаба Леонид Волков.

По 12 июня.



1. Мы добились согласования митинга на проспекте Сахарова, в обычном месте, у пересечения с Садовым кольцом. (Где 06/09/13) pic.twitter.com/SZUl52Y0O5 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 7, 2017

Ранее о согласовании акции сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Шествие пройдет по проспекту Сахарова и начнется в 14:30 у дома 38 по улице Маши Порываевой (около пересечения проспекта Сахарова и Каланчевской улицы). В 15:00 у доме 9 начнется митинг. Сбор участников назначен на 13:30.

По словам Волкова, в мэрии потребовали «провести митинг без экранов (?) и звуковой аппаратуры (?!)», однако организаторам «плевать, естественно, на любые незаконные требования такого рода».