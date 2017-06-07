Координатор штаба Навального в Хабаровске задержан сотрудниками Центра «Э»

Дождь
05:58, 7 июня 2017
Надежный источник

Координатора штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан сотрудниками Центра противодействия экстремизму. Об этом Ворсин написал в своем фейсбуке.

ЦПЭ меня задержали, везут в 10 отделение полиции UPD Суд ушел в совещательную, я на свободе. Скорей всего будет штраф

Опубликовано Алексеем Ворсиным 6 июня 2017 г.

По словам активиста, его обвиняют по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Из зала суда Ворсин сообщил, что ему планируют назначить штраф.

Как сообщает телеканал «Дождь», Ворсин накануне получил повестку из полиции, в которой говорилось, что он незаконно агитировал граждан, принять участие в акции 12 июня, проведение которой не санкционировано властями.

Сотрудники центра «Э», по словам координатора регионального штаба, ранее уже приходили к нему домой и предлагали проследовать в отделение полиции для составления протокола, однако он отказался, сославшись на отсутствие повестки.

Сторонники Алексея Навального планируют 12 июня провести по всей России акцию протеста против коррупции. В ряде городов, например, в ИркутскеТюмени и Кирове, местные власти дали разрешение на проведение митинга против коррупции.
В Санкт-Петербурге и Москве согласовать проведение акции, по состоянию на 7 июня, не удалось. В Москве заявители акции и власти города продолжают переговоры, в Петербурге организаторы планируют подавать новые заявки.
Предыдущие антикоррупционные акции прошли в разных регионах России 26 марта. В Москве и ряде других городов акции были несанкционированными и сопровождались задержаниями.
В Москве за нарушение правил проведения митинга были задержаны более 1000 человек, возбуждены пять уголовных дел о применении насилия к полицейским. Два таких уголовных дела уже завершились приговорами к реальным срокам лишения свободы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться