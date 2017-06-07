Координатор штаба Навального в Хабаровске задержан сотрудниками Центра «Э»

Координатора штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан сотрудниками Центра противодействия экстремизму. Об этом Ворсин написал в своем фейсбуке.

ЦПЭ меня задержали, везут в 10 отделение полиции UPD Суд ушел в совещательную, я на свободе. Скорей всего будет штраф Опубликовано Алексеем Ворсиным 6 июня 2017 г.

По словам активиста, его обвиняют по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Из зала суда Ворсин сообщил, что ему планируют назначить штраф.

Как сообщает телеканал «Дождь», Ворсин накануне получил повестку из полиции, в которой говорилось, что он незаконно агитировал граждан, принять участие в акции 12 июня, проведение которой не санкционировано властями.

Сотрудники центра «Э», по словам координатора регионального штаба, ранее уже приходили к нему домой и предлагали проследовать в отделение полиции для составления протокола, однако он отказался, сославшись на отсутствие повестки.