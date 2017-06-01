Мэрия Нижнего Тагила предложила перенести антикоррупционный митинг. В деревню в 88 километрах от города

Мэрия Нижнего Тагила предложила организатору антикоррупционного митинга 12 июня Антону Ковязину изменить место проведения акции. В администрации предложили провести митинг на окраине города у памятника горнякам или в деревне Усть-Утка (88 километров от Нижнего Тагила).

Руководитель аппарата мэрии Андрей Ленда указал, что 12 июня площадь в центре города будет занята партиями «Великое Отечество», «Курс правды и единения» и активистами НОД.

Ковязин уверен, что других заявителей мэрия добавила уже после подачи уведомления о проведении митинга. «В понедельник 29 мая я первым записался в журнале посещений на вахте. Сегодня я попросил предоставить этот журнал. Заглянуть в него мне не дали, но вахтер сказала, что я там первый. Поэтому доводы, что НОД и прочие подал документы раньше меня — вранье», — рассказал Ковязин.

Представитель НОД Валерий Федякин заявил, что их активист Николай Костров был в мэрии в 8:30 утра. Однако Федякин не смог сказать, записывался ли Костров в журнал посещений. По словам Ковязина, он не видел активистов НОД в мэрии.