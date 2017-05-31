Власти Иркутска согласовали проведение антикоррупционной акции 12 июня
Власти Иркутска разрешили провести 12 июня антикоррупционный митинг, сообщил «Интерфаксу» координатор городского предвыборного штаба Алексея Навального Сергей Беспалов.
Организаторы митинга подали несколько заявок на проведение акции, рассказал Беспалов, власти города согласовали митинг на площади Труда возле городского цирка.
«Митинг пройдет 12 июня с 14:00 по 16:00 по местному времени. Согласовано участие 1 тысячи человек», — добавил он.
Ранее власти Иркутска одобрили проведение антикоррупционной акции 26 марта. В митинге приняли участие, по оценкам правоохранительных органов города, около 300 человек.
В Москве и ряде других регионов России антикоррупционные акции 26 марта не были санкционированы властями и сопровождались задержаниями. В Москве были задержаны более 1000 человек. Возбуждены пять уголовных дел о применении насилия к сотрудникам полиции. Двух обвиняемых уже приговорили к реальным срокам заключения.
Новую антикоррупционную акцию планируется провести в России 12 июня. В Москве заявку на митинг подал Алексей Навальный. Власти города пока не сообщили результаты ее рассмотрения.
В Иркутске работает один из предвыборных штабов Алексея Навального, координатором которого является Сергей Беспалов. Ранее 31 мая Беспалов сообщил, что на сына владельца помещения, где расположен штаб, напали семь человек, вооруженных битами.