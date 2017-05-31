Власти Иркутска согласовали проведение антикоррупционной акции 12 июня

«Митинг пройдет 12 июня с 14:00 по 16:00 по местному времени. Согласовано участие 1 тысячи человек», — добавил он.

Ранее власти Иркутска одобрили проведение антикоррупционной акции 26 марта. В митинге приняли участие, по оценкам правоохранительных органов города, около 300 человек.

В Москве и ряде других регионов России антикоррупционные акции 26 марта не были санкционированы властями и сопровождались задержаниями. В Москве были задержаны более 1000 человек. Возбуждены пять уголовных дел о применении насилия к сотрудникам полиции. Двух обвиняемых уже приговорили к реальным срокам заключения.

Новую антикоррупционную акцию планируется провести в России 12 июня. В Москве заявку на митинг подал Алексей Навальный . Власти города пока не сообщили результаты ее рассмотрения.