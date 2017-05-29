Навальный подал заявку на антикоррупционную акцию в Москве 12 июня

В мэрию Москвы подана заявка на 12 июня на проведение митинга против коррупции. Копия заявки, поступившей в мэрию города 29 мая, опубликована на сайте Алексея Навального.

Организаторы акции планируют провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд, где устроить митинг. Время проведения акции — с 14:00 до 17:00 12 июня. Заявленное число участников — до 15 тысяч человек.

Заявитель акции в Москве - я сам, как и в прошлый раз https://t.co/i4w0EYPle3 pic.twitter.com/gptVXMcJVk — Alexey Navalny (@navalny) May 29, 2017

Цель мероприятия, говорится в заявке, — «Выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении».

Навальный сообщил в своем твиттере, что лично является заявителем акции в Москве.

Заявки на проведение акций против коррупции утром 29 мая поданы или подготовлены к подаче в ряде других городов России. На сайте Навального сообщается, что о намерении принять участие в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.