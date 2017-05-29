Навальный подал заявку на антикоррупционную акцию в Москве 12 июня

Навальный
06:12, 29 мая 2017
Надежный источник

В мэрию Москвы подана заявка на 12 июня на проведение митинга против коррупции. Копия заявки, поступившей в мэрию города 29 мая, опубликована на сайте Алексея Навального.

Организаторы акции планируют провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд, где устроить митинг. Время проведения акции — с 14:00 до 17:00 12 июня. Заявленное число участников — до 15 тысяч человек.

Цель мероприятия, говорится в заявке, — «Выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении».

Навальный сообщил в своем твиттере, что лично является заявителем акции в Москве.

Заявки на проведение акций против коррупции утром 29 мая поданы или подготовлены к подаче в ряде других городов России. На сайте Навального сообщается, что о намерении принять участие в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

29 мая — первый день, когда по закону можно подавать уведомления о проведении акций 12 июня.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Авторы расследования пришли к выводу, что премьер-министр использует дорогостоящую недвижимость, записанную на некоммерческие фонды, возглавляемые его однокурсниками.
26 марта в России прошли антикоррупционные акции, объявленные после публикации расследования о Медведеве. В большинстве городов, в том числе в Москве, акции не были согласованы и сопровождались задержаниями. В Москве на акции против коррупции были задержаны более 1000 человек.
После акции были возбуждены пять уголовных дел о применении силы по отношению к полицейским. Двое обвиняемых уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, расследование еще трех дел пока не завершено.
С 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае указом президента введены особые правила безопасности из-за проведения футбольного турнира — Кубка конфедераций. На время действия особых правил акции в этих регионах могут проводиться только по согласованию с властями, а число их участников может быть ограничено.

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