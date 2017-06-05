Власти Санкт-Петербурга отклонили заявки на акцию против коррупции 12 июня

Интерфакс
11:38, 5 июня 2017
Надежный источник

Администрация Санкт-Петербурга отклонила четыре заявки на проведение антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщила «Интерфаксу» глава петербургского штаба Алексея Навального Полина Костылева.

«Мы подали четыре разные заявки, в том числе на Марсово поле и площадь у Театра юного зрителя, заявили численность до 15 тысяч участников. Комитет по законности выдал нам четыре отказа, в которых просит сократить число участников до 3 тысяч человек и перенести мероприятие в Удельный парк», — рассказала Костылева.

«Для проведения митинга, чтобы донести свое мнение до власти, Удельный парк совершенно не подходит. Это невозможно», — сказала она, добавив, что сократить число участников организаторы акции также не могут.

По словам Костылевой, в администрацию Петербурга поданы еще три заявки на антикоррупционный митинг 12 июня — в Александровском парке, на Московской площади и на Марсовом поле. Так как на Марсовом поле днем 12 июня согласовано другое мероприятие, то антикоррупционный митинг организаторы предлагают провести с 21:00 до 23:00.

12 июня сторонники Алексея Навального планируют провести антикоррупционные акции по всей России. В ряде городов, например, в Иркутске, Тюмени и Кирове, местные власти дали разрешение на проведение митинга против коррупции.
В Москве Алексей Навальный подавал заявку на шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду. Мэрия Москвы предложила перенести акцию с Тверской на проспект Сахарова или в Люблино. Навальный в своем видеоблоге назвал предложение мэрии «хамством» и сообщил, что уведомил власти города о несогласии с таким маршрутом.
Предыдущие антикоррупционные акции прошли в разных регионах России 26 марта. В Москве и ряде других городов акции были несанкционированными и сопровождались задержаниями.
В Москве за нарушение правил проведения митинга были задержаны более 1000 человек, возбуждены пять уголовных дел о применении насилия к полицейским. Двое фигурантов таких уголовных дел уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться