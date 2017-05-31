Мэрия Москвы предложила Навальному перенести акцию 12 июня с Тверской на проспект Сахарова или в Люблино

Мэрия Москвы предложила провести акцию против коррупции 12 июня, которую организует оппозиционер Алексей Навальный, на проспекте Сахарова или на улице Перерва в Люблино. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

По словам Черникова, заявители подали уведомления о проведении акции на Тверской и на Охотном Ряду, однако там на 12 июня запланированы мероприятия по случаю Дня России. Кроме того, на Тверской и на 1-й Тверской-Ямской проводятся ремонтные работы.

Черников отметил, что сам Навальный не может выступать организатором, поскольку в марте был привлечен к административной ответственности за организацию акции, во время которой был нарушен общественный порядок, и за неповиновение сотруднику полиции.

При этом, по его словам, мэрия получила идентичные заявки от самого Навального и от директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.