Суд арестовал Навального на 15 суток за неповиновение полиции

Ранее Тверской районный суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию протестной акции (ч.1 статьи 20.2.2 КоАП).

Алексей Навальный был задержан 26 марта на Тверской улице в Москве, где проходила акция против коррупции, которую власти города не согласовали. В акции, по разным данным, приняли участие от 8 тысяч до 20 тысяч человек. Более тысячи участников акции были задержаны.