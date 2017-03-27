Навального оштрафовали за организацию массовых протестов

Meduza
10:44, 27 марта 2017
Надежный источник

Продолжение

Тверской районный суд Москвы оштрафовал политика Алексея Навального за организацию протестной акции в столице. Ему выписали штраф в 20 тысяч рублей.

Теперь суд будет рассматривать второе административное дело — о неповиновении полиции. За это Навального могут посадить на 15 суток.

Адвокат Ольга Михайлова, выступая в суде при рассмотрении первого дела, обвинила полицейских в подделке протокола о задержании Навального. По словам адвоката, в протокол были внесены изменения задним числом. Навальный подтвердил, что не подписывал протокол, который полицейские предъявили суду.

Во время заседания Навальный предложил суду допросить премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвав его настоящим организатором протестных митингов. Поводом для массовых акций послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Медведева. Судья отказалась вызывать главу правительства.

Выступая в суде, Навальный также пообещал всем задержанным на митингах 26 марта написать для них жалобы в Европейский суд по правам человека.

Навального задержали днем 26 марта на Тверской улице через несколько минут после того, как оппозиционер вышел из метро. На него составили административный протокол о призывах к участию в акции, которая не была согласована с местными властями (часть первая статьи 20.2.2 КоАП).
Всего в московской протестной акции приняли участие, по разным оценкам, от 8 до 20 тысяч человек. Тысячу из них задержала полиция.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться