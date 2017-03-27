Навального оштрафовали за организацию массовых протестов

Продолжение Суд арестовал Навального на 15 суток за неповиновение полиции

Тверской районный суд Москвы оштрафовал политика Алексея Навального за организацию протестной акции в столице. Ему выписали штраф в 20 тысяч рублей.

Теперь суд будет рассматривать второе административное дело — о неповиновении полиции. За это Навального могут посадить на 15 суток.

Адвокат Ольга Михайлова, выступая в суде при рассмотрении первого дела, обвинила полицейских в подделке протокола о задержании Навального. По словам адвоката, в протокол были внесены изменения задним числом. Навальный подтвердил, что не подписывал протокол, который полицейские предъявили суду.

Во время заседания Навальный предложил суду допросить премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвав его настоящим организатором протестных митингов. Поводом для массовых акций послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Медведева. Судья отказалась вызывать главу правительства.

Выступая в суде, Навальный также пообещал всем задержанным на митингах 26 марта написать для них жалобы в Европейский суд по правам человека.