Мэрия Москвы объявила перенос митинга на Тверскую провокацией
Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников объявил провокацией перенос антикоррупционной акции 12 июня с проспекта Сахарова на Тверскую.
«Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», — сказал Черников.
По его словам, официально заявители не отказывались от проспекта Сахарова.
Глава ведомства призвал москвичей не реагировать на провокации. По его словам, власти города сделают все для того, чтобы обеспечить порядок и не нарушить отдых москвичей в праздник, в том числе на Тверской улице.
Алексей Навальный вечером 11 июня (меньше чем за сутки до акции) объявил, что она пройдет не на проспекте Сахарова, а на Тверской. По словам политика, подрядчики под давлением властей отказались смонтировать сцену, после чего он решил перенести акцию ближе к центру.