Мэрия Москвы объявила перенос митинга на Тверскую провокацией

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников объявил провокацией перенос антикоррупционной акции 12 июня с проспекта Сахарова на Тверскую.

«Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», — сказал Черников.

По его словам, официально заявители не отказывались от проспекта Сахарова.