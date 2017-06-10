«Наш праздник пытаются использовать для дестабилизации»: Петербургский институт кино и телевидения просит студентов не ходить на акцию Навального

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения призвал студентов «не поддаваться на призывы и другие провокационные предложения» по участию «в несанкционированных массовых акциях, шествиях, направленных на дестабилизацию общественного порядка».

Обращение было опубликовано вечером 9 июня на странице «ВКонтакте» отдела по воспитательной работе вуза, которую ведут сотрудники отдела.

«12 июня государственный праздник — День суверенитета России. Наш национальный праздник некоторые пытаются использовать, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. 12 июня политик Алексей Навальный призывает выйти россиян на улицы городов на акции протеста против действующей власти», — сказано в сообщении.

9 июня директор Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Ватин распространил на закрытом форуме института письмо, в котором прямо не упоминается акция 12 июня, но перечисляются несколько статей КоАП и УК РФ, в том числе — «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП), «нарушение установленного порядка организации митинга» (20.2 КоАП), «массовые беспорядки» (212 УК), и «применение насилия в отношении представителя власти» (318 УК). Скриншоты письма есть в распоряжении «Медузы».

«Надеюсь, что у студентов ИСИ хватит разумности и осмотрительности. У вас все впереди, впереди возможность закончить вуз, впереди карьера, семья…» — написал Ватин.

Рекомендации не ходить на митинг 12 июня выпустили и другие петербургские вузы, в том числе Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова. Там студентам посоветовали посетить официальные мероприятия, цель которых — «поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина на развитие демократии в России».