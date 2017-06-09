Петербургским студентам напомнили про «незыблемый курс Путина» и посоветовали не ходить на митинг против коррупции

СЗГМУ им. И.И. Мечникова
11:27, 9 июня 2017
Надежный источник

Руководство Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова настоятельно рекомендовало своим студентам не принимать участие в антикоррупционной акции 12 июня.

Соответствующее обращение ректората СЗГМУ им. И.И. Мечникова опубликовано на официальном сайте вуза.

«По достоверной информации, в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде», — говорится в обращении.

«Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка — противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации», — предупредил ректорат студентов.

Студенты, говорится в обращении, должны задуматься о том, не нанесет ли участие в подобных действиях «вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов».

Ректорат призвал студентов не допускать беспорядков, не поддаваться на провокации и «проявить стойкость и благоразумие».

Студентам также напомнили, что 12 июня в городе будут проходить многочисленные официальные мероприятия, цель которых, в числе прочего, — «поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина на развитие демократии в России».

Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором Вы получаете знания, умения, навыки!Можно ли изменить жизнь в стране? Можно! Законным и демократическим путем! Упорной работой и учебой!

СЗГМУ им. И.И. Мечникова
12 июня сторонники Алексея Навального планируют провести вторую антикоррупционную акцию в разных регионах России. В некоторых городах, в том числе в Москве, власти согласовали митинг. В Санкт-Петербурге организаторам акции договориться о ее проведении с городской администрацией пока не удалось.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга в конце мая разместил в городе плакаты с текстом: «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации». Страница, посвященная опасности протестных акций, появилась и на сайте комитета.
На предыдущей акции против коррупции, прошедшей 26 марта, в Санкт-Петербурге были задержаны около 130 человек.
В СЗГМУ им. И.И. Мечникова, по данным на сайте вуза, проходят обучение 4,3 тысячи студентов, более 650 врачей-интернов и более 1000 клинических ординаторов.
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