Петербургским студентам напомнили про «незыблемый курс Путина» и посоветовали не ходить на митинг против коррупции

Руководство Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова настоятельно рекомендовало своим студентам не принимать участие в антикоррупционной акции 12 июня.

Соответствующее обращение ректората СЗГМУ им. И.И. Мечникова опубликовано на официальном сайте вуза.

«По достоверной информации, в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде», — говорится в обращении.

«Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка — противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации», — предупредил ректорат студентов.

Студенты, говорится в обращении, должны задуматься о том, не нанесет ли участие в подобных действиях «вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов».

Ректорат призвал студентов не допускать беспорядков, не поддаваться на провокации и «проявить стойкость и благоразумие».

Студентам также напомнили, что 12 июня в городе будут проходить многочисленные официальные мероприятия, цель которых, в числе прочего, — «поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина на развитие демократии в России».