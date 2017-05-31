Власти Петербурга повесили социальную рекламу «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации»

В Санкт-Петербурге появились рекламные плакаты с текстом «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации». Фотографию опубликовал в твиттере сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Федор Горожанко.

Текст на рекламе проиллюстрирован изображением человека, которым управляют с помощью нитей, как марионеткой. Сколько таких плакатов развешено в городе, неизвестно.

Социальная реклама в Петербурге: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой - не ведись на провокации».

Мрак. pic.twitter.com/U9FauJanET — Фёдор Горожанко (@goodfed) May 30, 2017

На плакате есть QR-код и ссылка на сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. На сайте есть страница, озаглавленная словами «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации» и проиллюстрированная таким же изображением.

На странице опубликованы рекомендации по участию в протестных акциях. В первую очередь читателям, к которому авторы текста обращаются на ты, советуют выяснить, кто организатор акции и согласована ли она, а затем «оценить степень своего доверия к полученной информации».

Также в комитете указывают, что «для любой акции протеста характерна идея противостояния ее участников и тех, против кого она направлена — чиновников, органа власти, полиции», а у участников протестов «нередко ослабевает способность к объективному восприятию реальности» и может возникать «ложная уверенность отсутствия личной ответственности за происходящее».

«Следует помнить, что участник протестной акции, под руководством организаторов, нередко преследующих противоправные цели (организация массовых беспорядков, уничтожение имущества, незаконные действия в отношении органов власти, сотрудников правопорядка и т. п.) под воздействием „психологии толпы“ может стать легко управляемой марионеткой, объектом манипулирования», — сказано в рекомендациях.

Чтобы «мирно выразить свою гражданскую позицию и не вступить в конфликт с законом», власти Санкт-Петербурга советуют брать с собой паспорт, не спорить с сотрудниками полиции и «выполнять все их требования», а в случае задержания — «не делать ничего, что можно трактовать, как насильственные действия в отношении сотрудников полиции, вести себя корректно и вежливо».

В конце страницы перечислены самые частые правонарушения на протестных митингах и указана ответственность за них.