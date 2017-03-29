Сенатор от Иркутской области предложил расследовать «все факты» о доходах и имуществе Медведева

РБК
17:33, 29 марта 2017
Надежный источник

Сенатор от Иркутской области, член КПРФ Вячеслав Мархаев на заседании Совета Федерации 29 марта заявил о необходимости расследовать «все факты, связанные с доходами и имуществом» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК, которому представитель сенатора предоставил текст его заявления. 

Как следует из публикации, Мархаев призвал правоохранительные органы и Генпрокуратуру выяснить, «соответствуют ли действительности обстоятельства» из расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое стало поводом для акций протеста в российских городах 26 марта.

Он отметил, что о прошедших митингах молчат так же, как о протестах дальнобойщиков и «локальных региональных протестах». «Будем ли мы дальше так молчать или все же предпримем, хотя бы на уровне законодателей, какие-то меры?», — заявил Мархаев.

Как отмечает РБК, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не дала в связи с заявлением сенатора протокольного поручения, объяснив это тем, что он «его не сформулировал». Представители Мархаева заявили изданию, что готовят необходимую формулировку.

Сама Матвиенко позже заявила, что власть «не должна делать вид, что ничего не происходит», а «должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют», 

В сообщении о заседании на сайте Совета Федерации сказано, что Мархаев «предложил внимательно проанализировать причины протестных акций в ряде российских городов».

26 марта в российских регионах прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева. В большинстве городов, включая Москву, акции не были согласованы и сопровождались задержаниями. В Москве оказались задержаны более 1000 человек, в том числе несовершеннолетние.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подросткам, которые участвовали в массовых акциях, обещали деньги, если их задержат. Следственный комитет РФ объявил, что проверяет сообщения о подкупе участников акций протеста.
Сенатор Сергей Мархаев может стать единым кандидатом от «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР на губернаторских выборах в Бурятии. Всего партии согласовали кандидатуры для семи регионов, заявил лидер СР Сергей Миронов.

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