Сенатор от Иркутской области предложил расследовать «все факты» о доходах и имуществе Медведева

Сенатор от Иркутской области, член КПРФ Вячеслав Мархаев на заседании Совета Федерации 29 марта заявил о необходимости расследовать «все факты, связанные с доходами и имуществом» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК, которому представитель сенатора предоставил текст его заявления.

Как следует из публикации, Мархаев призвал правоохранительные органы и Генпрокуратуру выяснить, «соответствуют ли действительности обстоятельства» из расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое стало поводом для акций протеста в российских городах 26 марта.

Он отметил, что о прошедших митингах молчат так же, как о протестах дальнобойщиков и «локальных региональных протестах». «Будем ли мы дальше так молчать или все же предпримем, хотя бы на уровне законодателей, какие-то меры?», — заявил Мархаев.

Как отмечает РБК, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не дала в связи с заявлением сенатора протокольного поручения, объяснив это тем, что он «его не сформулировал». Представители Мархаева заявили изданию, что готовят необходимую формулировку.

Сама Матвиенко позже заявила, что власть «не должна делать вид, что ничего не происходит», а «должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют»,

В сообщении о заседании на сайте Совета Федерации сказано, что Мархаев «предложил внимательно проанализировать причины протестных акций в ряде российских городов».