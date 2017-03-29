Матвиенко о митингах: власть не должна делать вид, что ничего не происходит

Интерфакс
10:11, 29 марта 2017
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Власть «должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов о прошедших 26 марта акциях.

«Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнула она.

«Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», — сказала спикер Совета Федерации.

При этом Матвиенко призвала организаторов акций согласовывать мероприятия с властями. «Не надо самоутверждаться за счет людей, чтобы подводить их и ставить в ситуацию, когда они вынуждены приходить на несанкционированные мероприятия», — цитирует ТАСС заявление спикера Совета Федерации.

В разных регионах России 26 марта прошли акции против коррупции. В большинстве городов, включая Москву, протестные акции не были согласованы и сопровождались задержаниями. Так, в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали более 1000 человек, включая несовершеннолетних.
В Москве после акции протеста было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В Волгограде возбудили дело о применении насилия к сотруднику полиции, подозреваемым по которому проходит участник акции протеста. Также расследуется дело о хулиганстве, заявил Следственный комитет РФ, не став уточнять подробности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя акции протеста заявил, что подросткам, которые участвовали в массовых акциях, обещали деньги, если их задержат. Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявил, что проверяет сообщения о подкупе участников акций протеста.

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