Матвиенко о митингах: власть не должна делать вид, что ничего не происходит

Власть «должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов о прошедших 26 марта акциях.

«Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнула она.

«Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», — сказала спикер Совета Федерации.

При этом Матвиенко призвала организаторов акций согласовывать мероприятия с властями. «Не надо самоутверждаться за счет людей, чтобы подводить их и ставить в ситуацию, когда они вынуждены приходить на несанкционированные мероприятия», — цитирует ТАСС заявление спикера Совета Федерации.