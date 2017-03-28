Миронов назвал имена единых кандидатов «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ на губернаторских выборах

Интерфакс
14:35, 28 марта 2017
Надежный источник

Партии «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ предварительно согласовали имена семи единых кандидатов на выборах губернаторов. Об этом в эфире «России 24» заявил лидер СР Сергей Миронов, передает «Интерфакс».

По его словам, в Свердловской области партии готовы поддержать Александра Буркова, в Ярославской — Анатолия Грешневикова, в Карелии — Ирину Петеляеву (все из «Справедливой России»), в Рязанской области — Александра Шерина, в Томской — Алексея Диденко (оба из ЛДПР), в Кировской — Сергея Мамаева, в Бурятии — Вячеслава Мархаева (оба из КПРФ).

«Названные мною фамилии — они уже не случайны, это уже то, что на таких переговорах [между представителями партий] определились явные фавориты», — цитирует Миронова «Интерфакс».

По мнению политика, выдвижение единых кандидатов от трех оппозиционных думских партий позволит провести «конкурентные нормальные выборы с серьезными кандидатами, а не игра в поддавки, как зачастую бывало в прошлом».

Ранее депутат Госдумы от СР Александр Бурков сообщил РБК, что его партии удалось договориться с КПРФ и ЛДПР о выдвижении единых кандидатов на губернаторских выборах в 2017 году (ранее о таком предложении объявила пресс-служба СР). В КПРФ, как писало издание, эту сообщения назвали «вбросом».
В 2017 году в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы губернатора в 14 регионах — в Калининградской, Ярославской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской, Белгородской областях, в Мордовии, Карелии, Бурятии, Севастополе и Пермском крае.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться