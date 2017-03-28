Миронов назвал имена единых кандидатов «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ на губернаторских выборах

Партии «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ предварительно согласовали имена семи единых кандидатов на выборах губернаторов. Об этом в эфире «России 24» заявил лидер СР Сергей Миронов, передает «Интерфакс».

По его словам, в Свердловской области партии готовы поддержать Александра Буркова, в Ярославской — Анатолия Грешневикова, в Карелии — Ирину Петеляеву (все из «Справедливой России»), в Рязанской области — Александра Шерина, в Томской — Алексея Диденко (оба из ЛДПР), в Кировской — Сергея Мамаева, в Бурятии — Вячеслава Мархаева (оба из КПРФ).

«Названные мною фамилии — они уже не случайны, это уже то, что на таких переговорах [между представителями партий] определились явные фавориты», — цитирует Миронова «Интерфакс».

По мнению политика, выдвижение единых кандидатов от трех оппозиционных думских партий позволит провести «конкурентные нормальные выборы с серьезными кандидатами, а не игра в поддавки, как зачастую бывало в прошлом».