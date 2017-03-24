Два депутата КПРФ объявили о начале «процедуры парламентского расследования» против Медведева

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный утром 24 марта объявили журналистам, что фракция запускает парламентское расследование по итогам фильма Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

С тов.Куринным выступили перед прессой. Объявили о запуске фракцией #КПРФ парламентского расследования по информации об имуществе Медведева pic.twitter.com/5Ia8clKR1O — Парфенов Денис (@Parfenov_Denis) March 24, 2017

Куринный заметил, что КПРФ «инициировала процедуру» расследования, не уточнив, как формально был оформлен этот процесс. На заседании, которое началось после подхода к прессе, Куринный выступал первым. Он ничего не сказал о парламентском расследовании, посвятив свою речь проблемам лекарственного обеспечения.

Ранее РБК рассказало, что КПРФ планирует обратиться с протокольным поручением, чтобы обратиться в правоохранительные органы по фактам расследования ФБК. Такое поручение на момент написания заметки на заседании Госдумы не рассматривалось.

Если поручение не будет принято, КПРФ намеревалась создать комиссию для парламентского расследования. Для этого им нужно 90 подписей депутатов, которые можно собрать только во всех трех оппозиционных фракциях.

Обновление. Позднее Куринный пояснил «Новой газете», что инициатива фракции будет вынесена на рассмотрение всей Думы через две недели.