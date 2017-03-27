Адвокат опроверг информацию о задержании подозреваемого в нападении на полицейского в Москве

Информация о том, что в нападении на полицейского во время митинга в Москве подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова, не подтвердилась. Адвокат Олег Елисеев сообщил «Медузе», что Новиков проходит свидетелем по этому делу. На него составлен протокол о нарушении порядка проведения митингов, полиция отпустила его из ОВД.

По словам Елисеева, дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту нападения на полицейского. Подозреваемых в деле пока нет.

О том, что Новикова подозревают в нападении на полицейского, ранее сообщил журналист РБК Тимофей Дзядко со ссылкой на родственницу задержанного.