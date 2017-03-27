Названо имя подозреваемого в нападении на полицейского в Москве
Обновление. Информация о задержании подозреваемого в нападении на полицейского не подтвердилась. Адвокат Олег Елисеев сообщил «Медузе», что задержанный Вячеслав Новиков проходит свидетелем по этому делу. На него составлен протокол о нарушении порядка проведения митингов, полиция отпустила его из ОВД.
В нападении на сотрудника полиции во время антикоррупционного митинга в Москве подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова. Об этом сообщил в фейсбуке журналист РБК Тимофей Дзядко со ссылкой на родственницу подозреваемого. Новикова допрашивают в ОВД Донского района.
Вячеслав Никитович Новиков 04.03.1999 гр, звонит его тетя и говорит, что ему шьют 317. 317 возбуждена по факту. Сотрудн...Опубликовано Тимофеем Дзядко 26 марта 2017 г.
О том, что во время митинга в Москве получил травму полицейский, стало известно днем 26 марта. По одним данным, его ударили ногой, по другим — тяжелым предметом. Впоследствии сообщили, что сотруднику полиции 33 года, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Следственный комитет возбудил после нападения дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По ней возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненного заключения или смертной казни (в России действует мораторий на применение смертной казни).
Антикоррупционные митинги прошли 26 марта в десятках городов России. Во многих городах они сопровождались массовыми задержаниями. Только в Москве, по последним данным, были задержаны 933 человека.