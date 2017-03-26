Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей после аварии

Bloomberg
06:59, 26 марта 2017
Надежный источник

Компания Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей после аварии с участием другой машины в Аризоне.

Авария произошла в пятницу, 24 марта. По имеющимся данным, виновником столкновения стал водитель второй машины.

В момент аварии в беспилотном автомобиле находились два человека, но машина ехала в автономном режиме, передает Reuters.

Испытания приостановлены до завершения расследования случившегося.

Uber проводит испытания беспилотных автомобилей c 2016 года. Тесты проходят в Питтсбурге и Аризоне; испытания в Сан-Франциско были приостановлены в декабре из-за нежелания Uber регистрировать машины как беспилотные.

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