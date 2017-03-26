Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей после аварии
Компания Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей после аварии с участием другой машины в Аризоне.
Авария произошла в пятницу, 24 марта. По имеющимся данным, виновником столкновения стал водитель второй машины.
В момент аварии в беспилотном автомобиле находились два человека, но машина ехала в автономном режиме, передает Reuters.
BREAKING: Self-driving Uber vehicle on it’s side after a collision in Tempe, AZ.— Fresco News (@fresconews) March 25, 2017
Photos by @fresconews user Mark Beach pic.twitter.com/5NCF2KG0rW
Испытания приостановлены до завершения расследования случившегося.
Uber проводит испытания беспилотных автомобилей c 2016 года. Тесты проходят в Питтсбурге и Аризоне; испытания в Сан-Франциско были приостановлены в декабре из-за нежелания Uber регистрировать машины как беспилотные.