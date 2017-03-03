Uber подчинилась требованиям властей Калифорнии о регистрации беспилотных машин
Американский сервис для вызова машины Uber согласился с требованиями департамента транспорта Калифорнии и намерен зарегистрировать свои беспилотные автомобили в соответствии с законом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Пока Uber еще не подала заявки на регистрацию, но в самой компании и в департаменте подтвердили готовность к взаимодействию.
Таким образом Uber изменила собственную позицию: ранее компания заявляла, что ее беспилотным машинам достаточно обычной регистрации, ведь за рулем для подстраховки находится водитель.
Из-за нежелания Uber зарегистрировать свои автомобили как беспилотные, проект по запуску этих машин в Сан-Франциско продлился всего неделю. В декабре 2016 года департамент транспорта штата отозвал регистрацию всех 16 автомобилей.