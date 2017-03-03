Uber подчинилась требованиям властей Калифорнии о регистрации беспилотных машин

Американский сервис для вызова машины Uber согласился с требованиями департамента транспорта Калифорнии и намерен зарегистрировать свои беспилотные автомобили в соответствии с законом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пока Uber еще не подала заявки на регистрацию, но в самой компании и в департаменте подтвердили готовность к взаимодействию.

Таким образом Uber изменила собственную позицию: ранее компания заявляла, что ее беспилотным машинам достаточно обычной регистрации, ведь за рулем для подстраховки находится водитель.