Умер 75-летний мужчина, пострадавший в результате теракта в Лондоне
В Лондоне в больнице умер 75-летний мужчина, пострадавший в результате теракта у здания британского парламента 22 марта.
Он стал четвертым человеком, погибшим в результате нападения. Его имя не сообщается.
22 марта 52-летний британец по имени Халид Масуд на машине сбил несколько десятков пешеходов около здания парламента Великобритании, после чего напал с ножом на полицейского. В результате погибли четыре человека, около 30 человек пострадали.
Нападавшего застрелила полиция. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».