«Я пытался спасти его, но он потерял слишком много крови» Британский депутат бросился помогать раненому полицейскому в Лондоне

Во время теракта в Лондоне британский депутат Тобиас Эллвуд не послушался приказа оставаться в здании парламента и бросился оказывать первую помощь полицейскому, которого смертельно ранил террорист. Эллвуд стал одним из главных героев событий в Лондоне; сам он сожалеет, что не смог помочь спасти жизнь полицейского, потерявшего слишком много крови. «Медуза» рассказывает историю Эллвуда.

Тобиасу Эллвуду 51 год, в прошлом он служил в вооруженных силах — например, в начале 1990-х воевал в Кувейте — и дослужился до капитана. С 2005 года он заседает в Палате общин, где представляет Консервативную партию; с 2014-го он также представляет парламент в министерстве иностранных дел Великобритании, где специализируется по вопросам Ближнего Востока, Африки и противодействию терроризму.

В 2002 году брат Эллвуда Джонатан погиб на Бали в результате терактов, организованных исламистами. Всего тогда погибли 202 человека.

Когда произошло нападение в Лондоне, Эллвуд, как и другие парламентарии, находился в Вестминстерском дворце. Послышалась стрельба, после чего депутатам приказали вернуться в одно из помещений и ничего не предпринимать. Тобиас пошел в другую сторону на звуки выстрелов. По словам его коллеги, Эллвуд выглядел очень уверенно — так, будто «был на задании».

Увидев раненого полицейского, Эллвуд начал оказывать ему первую помощь и пытался спасти жизнь пострадавшего до приезда врачей.

Тобиас Эллвуд (в центре) рядом с телом полицейского, погибшего от рук террориста. Лондон, 22 марта 2017 года Фото: Stefan Rousseau / PA / AP / Scanpix / LETA

«Я был на месте событий, направился туда сразу же, как понял, что произошло. Это ужасная трагедия. Я попытался остановить кровотечение и сделать ему искусственное дыхание, пока не приехали врачи, но, думаю, он потерял слишком много крови, — рассказал The Times Эллвуд. — У него было множество ран на боку и на спине. Что за безумный мир!». Комментировать события у парламента он отказался, поскольку является свидетелем по делу об убийстве полицейского.