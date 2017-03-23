Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

Человека, который напал на прохожих и полицейских в Лондоне 22 марта, звали Халид Масуд. Об этом сообщила служба столичной полиции Лондона.

Масуду было 52 года, он был уроженцем Кента. По имеющимся данным, в последнее время он жил в графстве Уэст-Мидлендс (там расположен Бирмингем, где после теракта были задержаны несколько человек).

Халид Масуд был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью и хранение оружия. Последнюю судимость он получил в 2003 году.

В полиции подчеркнули, что на момент совершения теракта он не был под следствием; правоохранительным органам не было известно о его намерении совершить теракт.