ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Соответствующее сообщение распространило близкое к террористам информагентство Amaq, передает Associated Press. В сообщении нападавший, имя которого пока не сообщалось, назван «солдатом ИГ».

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне, в результате которого погибли три человека и несколько десятков пострадали.

Днем 22 марта неизвестный мужчина на автомобиле сбил несколько десятков человек около парламента Великобритании в Лондоне, а затем напал с ножом на полицейского. В результате погибли три человека (в том числе полицейский), около 30 человек пострадали.

Нападавший был застрелен полицией. Его имя британские правоохранительные органы пока не раскрывали. По словам премьер-министра Терезы Мэй, он был гражданином Великобритании и находился в поле зрения спецслужб по подозрению в экстремизме.

После теракта были задержаны семь человек. Информации о степени их причастности к случившемуся пока нет.