Полиция Лондона: нападение у парламента было вдохновлено исламистским терроризмом
Лондонская полиция полагает, что исполнитель теракта у парламента Великобритании действовал под влиянием международного терроризма. Об этом заявил помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он заявил, что речь идет о «связанном с исламизмом» терроризме.
Роули подтвердил, что полиция установила личность нападавшего, но отказался сообщить какие-либо подробности.
22 марта неизвестный мужчина на машине сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне и возле здания парламента, после чего напал с ножом на полицейского. По крайней мере четыре человека, в том числе полицейский, погибли. Пострадали около 40 человек; среди них есть иностранцы и дети.
Нападавший был застрелен. В полиции заявили, что установили его личность, однако его имя пока не сообщалось. В британских СМИ появилась информация, что теракт совершил осужденный за оправдание терроризма Абу Иззадин, однако позже выяснилось, что он находится в заключении.