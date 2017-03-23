Полиция Лондона: нападение у парламента было вдохновлено исламистским терроризмом

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он заявил, что речь идет о «связанном с исламизмом» терроризме.

Лондонская полиция полагает, что исполнитель теракта у парламента Великобритании действовал под влиянием международного терроризма. Об этом заявил помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули.

22 марта неизвестный мужчина на машине сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне и возле здания парламента, после чего напал с ножом на полицейского. По крайней мере четыре человека, в том числе полицейский, погибли. Пострадали около 40 человек; среди них есть иностранцы и дети.