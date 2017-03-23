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Тереза Мэй: мы никогда не уступим террору

The Guardian
21:33, 22 марта 2017
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением в связи с терактом, совершенным днем 22 марта у здания парламента в Лондоне.

«Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас», — сказала Мэй в конце своей речи.

Она подчеркнула, что после теракта «парламент соберется, как обычно», и все жители и посетители Лондона будут заниматься своими делами, «как обычно».

Мэй также заявила, что место для теракта было выбрано не случайно, поскольку парламент символизирует ценности свободных людей — такие как «демократия, свобода, права человека, верховенство закона».

«Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал», — сказала она.

22 марта неизвестный мужчина на машине сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне и возле здания парламента, после чего напал с ножом на полицейского. По крайней мере три человека, в том числе полицейский, погибли. Пострадали около 20 человек; среди них есть иностранцы и дети.
Нападавший был застрелен. В полиции заявили, что установили его личность, однако его имя пока не сообщалось. В британских СМИ появилась информация, что теракт совершил осужденный за оправдание терроризма Абу Иззадин, однако позже выяснилось, что он находится в тюрьме.

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