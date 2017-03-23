Тереза Мэй: мы никогда не уступим террору

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением в связи с терактом, совершенным днем 22 марта у здания парламента в Лондоне.

«Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас», — сказала Мэй в конце своей речи.

Она подчеркнула, что после теракта «парламент соберется, как обычно», и все жители и посетители Лондона будут заниматься своими делами, «как обычно».

Мэй также заявила, что место для теракта было выбрано не случайно, поскольку парламент символизирует ценности свободных людей — такие как «демократия, свобода, права человека, верховенство закона».

«Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал», — сказала она.