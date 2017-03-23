Акция на Трафальгарской площади в память о погибших в Лондоне. Фотография
Meduza
19:19, 23 марта 2017
23 марта несколько тысяч человек пришли на Трафальгарскую площадь в Лондоне, чтобы почтить память о жертвах теракта, который произошел накануне у здания парламента Великобритании; в результате нападения погибли три человека и около 30 пострадали. На акции выступили мэр Лондона Садик Хан и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.
Фото: Stefan Wermuth / Reuters / Scanpix / LETA
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