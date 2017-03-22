Юлию Самойлову отправят на «Евровидение» в 2018 году
Певица Юлия Самойлова, которой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для участия в «Евровидении-2017» в Киеве, будет представлять Россию на следующем конкурсе в 2018 году. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе Первого канала.
«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — сказано в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.
Первый канал выбрал кандидатуру Юлии Самойловой для участия в конкурсе в 2017 году. ВГТРК должна выбрать представителя РФ в 2018 году.
Украина запретила Юлии Самойловой въезд на три года из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.