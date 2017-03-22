Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой — певице, представляющей Россию на «Евровидении-2017». Музыкальный конкурс должен состояться в Киеве в мае. В СБУ сообщили, что Самойловой нельзя въезжать на Украину в течение трех лет — из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму. «Медузы» собрала первые реакции — организаторов конкурса, депутатов Госдумы и музыкантов — на решение Киева.

пресс-служба

Даже на предоставленную возможность попытаться выглядеть цивилизованными у украинской стороны здравого смысла не хватило. Очень жаль.

В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова (совместное заявление Первого канала и ВГТРК).

«Евровидение»

пресс-служба конкурса

EBU [Европейскому вещательному союзу] подтвердили, что власти Украины запретили въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой, постановив, что она нарушила законодательство Украины, выступая в Крыму. Мы уважаем законы страны, проводящей конкурс, но в то же время мы очень разочарованы решением украинских властей. На наш взгляд, оно противоречит как самому духу конкурса, так и принципу общности, который лежит в его основе. Мы продолжим диалог с украинскими властями и постараемся сделать так, чтобы все артисты, отправленные на 62-й конкурс «Евровидение», смогли выступить в Киеве в мае.

первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

[Можно сравнить] с запретом паралимпийцам участвовать в Паралимпиаде. Украинская сторона в нашем выборе, к сожалению, видела только политическую подоплеку: что мы якобы специально выбрали девочку, которая имеет ограничения по здоровью. На самом деле это не так. <…> Это первый случай, когда человеку, посетившему Крым, запрещают участвовать в мероприятии международного уровня.

заместитель главы МИД России

Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей.

спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

С моей точки зрения, это ошибка. Я не хочу по-другому это квалифицировать, поскольку работаю по дипломатическому ведомству. Я считаю, что это глупость. Если страна проводит международное мероприятие, то она должна обеспечить доступ всем участникам.

певец

Это, конечно, запредельно. Это несправедливо. Я вообще хочу предложить всем своим коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и человеческому унижению, подписаться под моим обращением ко всем участникам «Евровидения» — выйти на сцену и сказать перед выступлением одну, но очень важную фразу: «Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся». Жизнь человеческая, гордость, искусство, радость общения, все это вне политики. И так должно быть. Все, что сейчас происходит просто безобразие.

первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре

Я предупреждал — не давайте возможность ерничать и русофобствовать. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка — и Первого канала, и Министерства культуры. Нельзя было подставлять нашу девочку под злобствующие крики и высказывания в адрес нашей страны.

музыкант, лидер группы «Машина времени»

Это большая глупость со стороны Службы безопасности Украины.

режиссер, глава комитета Госдумы по культуре

Никаких ответных мер не надо предпринимать, это их абсолютное право, они так построили свою политику, имеют право, надо было этого ожидать. Для меня вообще этой музыки не существует и тем более этого конкурса. Слава богу. Все достойные люди предупреждали: не позорьтесь, не позорьтесь, не позорьтесь! Нет, надо было опозориться.

член комитета по международным делам Совета Федерации

Зеркально реагировать на решение украинских властей, запрещая их певцам въезжать в Россию, не следует ни в коем случае. Однако бойкотировать «Евровидение», которое проводится в националистической стране, — вот это наш шаг.

замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Считаю, что украинская власть просто испугалась. Испугалась триумфа российской исполнительницы. Это — подлое, позорное решение. СБУ по совершенно надуманному предлогу запретила въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, лишив тем самым ее мечты. Напомню, что речь идет о девушке с ограниченными возможностями.

певица, член Общественной палаты РФ

Абсолютно незаконное, бесчеловечное и циничное решение службы безопасности Украины должно получить адекватную оценку. Нарушив условия проведения конкурса, Украина должна быть лишена права его проведения. Поскольку в Австралии, занявшей второе место, невозможно провести европейский конкурс, право его проведения должно быть передано России, чей исполнитель Сергей Лазарев занял третье место в целом, и первое по голосованию зрителей.

глава Совета по правам человека при президенте РФ

Я полагаю, что это решение как минимум неумное и провокационное. Считаю, что оно оскорбительно, прежде всего, для украинских властей, а также для всех участников предстоящего конкурса Евровидение.

депутат Госдумы от «Единой России»

Уверен, что решение по нашей артистке принималось на уровне самого президента Порошенко и его ближайших приспешников. Цель этого сугубо одна — исподтишка, подленько, трусливо унизить Россию. Такие действия Украины не должны оставаться без ответа. Как депутат, член международного комитета, буду ходатайствовать о включении в российский санкционный список всех лиц, кто принимает участие в организации этого конкурса на территории Украины.