Украина запретила въезд российской участнице «Евровидения»

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Въезд Самойловой запрещен на три года, сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — цитирует ее «Интерфакс».

Российский МИД назвал решение СБУ «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом», передает «Интерфакс».

По информации «Медузы», на Первом канале, отвечающем за выбор российского представителя на конкурсе, не придумали плана действий на случай запрета на въезд Самойловой.

В 2015 году Юлия Самойлова выступала в Крыму, прилетев на полуостров из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории.

Руководитель СБУ Василий Грицак заявлял, что считает необходимым запретить въезд Самойловой; 20 марта он сообщил, что соответствующий приказ уже подготовлен, однако «решение еще не принято».