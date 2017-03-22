В Красноярске преподавателя вуза уволили за то, что он показал студентам фильм про «империю Медведева»

Преподавателя философии и культурологии торгово-экономического института Сибирского федерального университета (СФУ) Михаила Константинова уволили за показ студентам фильма о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом со ссылкой на переписку Константинова со студентами сообщает издание «Проспект мира».

По словам Константинова, кто-то из присутствовавших на занятии пожаловался на демонстрацию расследования Фонда борьбы с коррупцией. Затем к делу подключился ректор СФУ Евгений Ваганов, после чего преподавателя уволили.

В самом вузе подтвердили увольнение Константинова по собственному желанию, не называя конкретных причин. Пресс-служба СФУ заметила, что увольнение из-за фильма выглядит, «как минимум, странно», поскольку видео находится в открытом доступе и студенты сами могут его посмотреть.

Представитель СФУ не смог оперативно прокомментировать «Медузе» увольнение Константинова, предложив отправить официальный запрос.