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Во взломе Yahoo обвинили офицера ФСБ, арестованного в России за госизмену

Министерство юстиции США
14:36, 15 марта 2017
Надежный источник

Минюст США предъявил обвинения в связи со взломом 500 миллионов аккаунтов сайта Yahoo троим россиянам, среди которых — офицер ФСБ Дмитрий Докучаев, арестованный в декабре 2016 года по делу о госизмене.

По делу также проходят «начальник» Докучаева Игорь Сущин (по данным американских властей, этот офицер ФСБ также был руководителем службы информационной безопасности в одном из российских банков), а также хакеры Алексей Белан и Карим Баратов. Последний был арестован в Канаде 14 марта и является гражданином этой страны и Казахстана.

Докучаев и Сущин использовали Белана, разыскиваемого ФБР и сбежавшего в Россию после ареста в Европе в 2013 году, для доступа в системы Yahoo.

Среди пользователей Yahoo, к данным которых пытались получить доступ офицеры ФСБ, были российские журналисты, чиновники из РФ и США, сотрудники российских компаний, занимающихся кибербезопасностью, и других организаций. 

Среди целей деятельности обвиняемых, помимо получения доступа к чужим данным, была и личная финансовая выгода, утверждают в Минюсте США.

Незадолго до сообщения Минюста имена фигурантов дела назвали несколько американских СМИ, в том числе The Washington Post. Газета сообщила, что им грозят обвинения во взломах, кибермошенничестве, краже составляющих коммерческую тайну данных и экономическом шпионаже.

Ранее о том, что Минюст США подозревает во взломе Yahoo находящихся в РФ хакеров, сообщило агентство Bloomberg. О том, что среди них есть сотрудники ФСБ, не сообщалось.
Дмитрий Докучаев — сотрудник отдела Центра информационной безопасности ФСБ — был арестован в декабре 2016 года вместе со своим начальником Сергеем Михайловым. По неподтвержденным данным, их обвиняют в передаче конфиденциальных данных ЦРУ. Вместе с ними по делу проходит руководитель отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.
Хакер Алексей Белан с 2012 года разыскивается ФБР за взлом и хищение денег. Он оказался среди россиян, попавших в декабре 2016 года под американские санкции в связи с предполагаемыми российскими кибератаками на США.
Компания Yahoo объявила о хищении в 2014 году данных 500 миллионов аккаунтов в сентябре 2016 года. По предположению Yahoo, за взломом стояли хакеры, действовавшие при поддержке неизвестного государства. Позже в СМИ появились сведения о попытке хакеров из РФ в 2014 году проникнуть в системы Yahoo, чтобы найти данные о 30-40 связанных с Россией пользователях. Были ли эти два взлома связаны, неизвестно.
В конце 2016 года Yahoo объявила о взломе в 2013 году миллиарда учетных записей.

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