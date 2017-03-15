Во взломе Yahoo обвинили офицера ФСБ, арестованного в России за госизмену

Минюст США предъявил обвинения в связи со взломом 500 миллионов аккаунтов сайта Yahoo троим россиянам, среди которых — офицер ФСБ Дмитрий Докучаев, арестованный в декабре 2016 года по делу о госизмене.

По делу также проходят «начальник» Докучаева Игорь Сущин (по данным американских властей, этот офицер ФСБ также был руководителем службы информационной безопасности в одном из российских банков), а также хакеры Алексей Белан и Карим Баратов. Последний был арестован в Канаде 14 марта и является гражданином этой страны и Казахстана.

Докучаев и Сущин использовали Белана, разыскиваемого ФБР и сбежавшего в Россию после ареста в Европе в 2013 году, для доступа в системы Yahoo.

Среди пользователей Yahoo, к данным которых пытались получить доступ офицеры ФСБ, были российские журналисты, чиновники из РФ и США, сотрудники российских компаний, занимающихся кибербезопасностью, и других организаций.

Среди целей деятельности обвиняемых, помимо получения доступа к чужим данным, была и личная финансовая выгода, утверждают в Минюсте США.

Незадолго до сообщения Минюста имена фигурантов дела назвали несколько американских СМИ, в том числе The Washington Post. Газета сообщила, что им грозят обвинения во взломах, кибермошенничестве, краже составляющих коммерческую тайну данных и экономическом шпионаже.