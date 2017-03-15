В массовом взломе аккаунтов Yahoo заподозрили хакеров из России

Минюст США подозревает в хакерских атаках на Yahoo четырех человек, трое из которых находятся в России. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американских властей пишет Bloomberg.

Четвертый участник группы, как отмечается, должен был быть задержан в Канаде 14 марта.

Будет ли США добиваться от России выдачи подозреваемых и являются ли они россиянами, не уточняется. В Минюсте отказались комментировать ход дела.