В массовом взломе аккаунтов Yahoo заподозрили хакеров из России

Bloomberg
07:36, 15 марта 2017
Требует подтверждения

Минюст США подозревает в хакерских атаках на Yahoo четырех человек, трое из которых находятся в России. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американских властей пишет Bloomberg.

Четвертый участник группы, как отмечается, должен был быть задержан в Канаде 14 марта.

Будет ли США добиваться от России выдачи подозреваемых и являются ли они россиянами, не уточняется. В Минюсте отказались комментировать ход дела.

Осенью 2016 года стало известно сразу о двух масштабных утечках данных из Yahoo прошлых лет. Так, в 2013 году хакеры похитили зашифрованную информацию около миллиарда пользователей сервиса. В 2014 году с серверов компании украли почтовые адреса и номера телефонов 500 миллионов аккаунтов, причем в этой атаке Yahoo заподозрила хакеров, которых «поддерживает государство».
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