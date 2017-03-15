В массовом взломе аккаунтов Yahoo заподозрили хакеров из России
Минюст США подозревает в хакерских атаках на Yahoo четырех человек, трое из которых находятся в России. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американских властей пишет Bloomberg.
Четвертый участник группы, как отмечается, должен был быть задержан в Канаде 14 марта.
Будет ли США добиваться от России выдачи подозреваемых и являются ли они россиянами, не уточняется. В Минюсте отказались комментировать ход дела.
Осенью 2016 года стало известно сразу о двух масштабных утечках данных из Yahoo прошлых лет. Так, в 2013 году хакеры похитили зашифрованную информацию около миллиарда пользователей сервиса. В 2014 году с серверов компании украли почтовые адреса и номера телефонов 500 миллионов аккаунтов, причем в этой атаке Yahoo заподозрила хакеров, которых «поддерживает государство».