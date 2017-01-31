Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

Он также рассказал, что кроме начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева по делу о госизмене арестованы еще два человека.

В качестве соучастников, по словам собеседника агентства, по делу проходят еще восемь человек. Им обвинения не предъявлены, возможно, добавил он, они «отделаются статусом свидетелей».

Другой источник агентства рассказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются».

«Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — сказал собеседник «Интерфакса».

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

«Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию», — добавил он.