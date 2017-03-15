Группа Рината Ахметова объявила о полной утрате контроля над предприятиями в ДНР и ЛНР

Группа СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова объявила, что с 15 марта не контролирует работу активов, расположенных на подконтрольных сепаратистам территориях востока Украины.

В заявлении компании упомянуты 22 предприятия и компании, из них 11 работают в энергетическом секторе (принадлежат компании ДТЭК), восемь — в горно-металлургическом («Метинвест»). Также СКМ потеряла контроль над двумя бизнес-центрами и Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом.

«Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сказано в заявлении.

В СКМ сообщили, что подают в правоохранительные органы Украины заявление о захвате имущества и считают «абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным „ДНР“ и „ЛНР“».

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о введении с 1 марта внешнего управления на предприятиях, расположенных на подконтрольных им территориях. Они объяснили это транспортной блокадой, которую ветераны боевых действий в регионе осуществляли с конца января, требуя от властей Украины прекратить связи с сепаратистами.

15 марта власти Украины объявили об официальном введении транспортной блокады ДНР и ЛНР. Этому предшествовали нескольких конфликтов между силовиками и участниками блокады, а также акции протестов против ее возможного разгона; после объявления произошло еще одно столкновение между участниками блокады и полицией, один полицейский пострадал.

К вечеру украинская Нацгвардия объявила о перекрытии всех автомобильных и железных дорог, ведущих к линии разграничения сторон.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что запрет на перемещение грузов может быть снят при условии возвращения контроля над предприятиями украинским владельцам и соблюдении режима прекращения огня.